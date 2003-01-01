В городе Сортавала установили дорожный знак «Осторожно, утки!»

Вчера на улице Ленина в городе Сортавала появился предупреждающий дорожный знак «Осторожно, утки!».
Поводом для установки знака стало то, что утки часто пересекают проезжую часть на этом участке, о чем ранее писала газета «Ладога-Сортавала». Инициатива установки исходила от горожан, которых поддержала местная администрация. Новая табличка призвана привлечь внимание водителей, местных жителей и гостей города к пернатым пешеходам, чтобы повысить безопасность на дороге.
Подобная практика уже существует в других городах России. Например, знак «Внимание! Утки на дороге!» установлен в Новосибирске рядом с озером, а в Обнинске водителей предупреждают табличкой «Осторожно! Утки!», чтобы водители сбавляли скорость, видя пернатых на проезжей части, сообщает Сортавальский округ.
Ранее мы сообщали, что на одной из улиц в городе Сортавала появится необычный дорожный знак.