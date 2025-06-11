В городе Сортавала в Карелии вспыхнул дом на берегу Ладоги

Напротив центра горла Сортавала сгорел деревянный дом.

Пожар произошел вечером 13 июня недалеко от центре города Сортавала в Карелии. Как сообщили в местной пожарной части, загорелся деревянный дом на берегу залива Ладожского озера, на улице Советских космонавтов.

Сигнал о пожаре поступил в 23.12 на пульт диспетчера пожарной охраны. Загорелся дом 2 на улице Советских Космонавтов. Огонь тушили пожарные Сортавалы и поселка Хелюля.

Огонь значительно повредил дом. Сообщения о пострадавших не было, причина пожара устанавливается.