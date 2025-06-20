В городе Сортавала водитель сбил ребенка на велосипеде и скрылся

11-летний велосипедист получил травмы.

7 июля в ДТП в городе Сортавала произошло ДТП с участием ребенка. Около 14:45 возле дома 52 на улице Карельской автомобиль сбил 11-летнего мальчика на велосипеде.

По предварительным данным, водитель выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу велосипедисту, который двигался по тротуару.

После наезда автомобилист скрылся с места происшествия, его личность пока не установлена. Ребенок получил травмы.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, водителя ищут.

Напомним, ранее в Петрозаводске в аварии с полицейской машиной пострадали три человека.