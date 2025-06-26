В городе Сортавала восстановили мурал с архитектором Уно Ульбергом

Художница Ольга Квашнина воссоздала изображение на стене при поддержке «Прионежской сетевой компании» и помощи волонтеров.

В день города Сортавалы творческая команда «Культиватор» завершила восстановление мурала с портретом финского архитектора Уно Ульберга.

Руководитель проекта Екатерина Кулиева рассказала, что работа шла непросто.

– Непросто дался нам этот рисунок, всё время на пути возникали препятствия, и даже вчера случился шторм, но кто мы такие, чтобы сдаваться, такого за нами не замечено. Считаю, архитектор Уно Ульберг достоин таких преодолений. Сегодня многие горожане подходили и благодарили нас за работу, это было очень приятно!— рассказала руководитель «Культиватора» Екатерина Кулиева.

Однако результат порадовал горожан, многие подходили и благодарили авторов. Уно Ульберг оставил заметный след в архитектуре города Сортавала — по его проектам построены семь зданий и разбит сквер с памятником рунопевцу. Теперь его портрет снова украшает город.