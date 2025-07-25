В городе Сортавала взорвался и загорелся автомобиль

30 июля в 00:52 в городе Сортавала на улице Карельской произошел взрыв в машине. После взрыва Toyota загорелась.

Об этом сообщили в местной пожарной части. Опубликованы снимки с места происшествия.

На место оперативно выехали пожарные из 38-й пожарно-спасательной части. Огнеборцы быстро ликвидировали возгорание.

Причины происшествия сейчас устанавливаются. Пострадавших нет.