В городе Сортавала закрылась экспозиция «Поезд Деда Мороза»

30 августа на станции «Морозная» в Сортавала торжественно завершились четыре сезона работы экспозиции «Поезд Деда Мороза».

Поезд Деда Мороза, на котором волшебник из Великого Устюга, путешествует по России зимой, после новогодних праздников не уходит на каникулы. Дед Мороз едет в свой Великий Устюг, а поезд отправляется в карельский город Сортавала и там уже работает как экспозиция до конца лета.

30 августа IV сезон статической экспозиции «Поезд Деда Мороза» подошёл к концу. Как рассказали в Сортавальской администрации, экспозицию за год посетили свыше 13 тысяч гостей из различных федеральных округов России. Обслуживали ее более 100 человек. Экспозиция состоит из 5 вагонов (вагон «Сказочная деревня», передвижная приемная главного зимнего волшебника страны, вагон-буфет, вагон-ресторан и лавка). Из новинок — вагон «Снежная королева» и туристический маршрут «В Карелию на Поезде Деда Мороза» через Петрозаводск и Сортавала.

В минувшую субботу хранитель поезда гном Пауль закрыл ворота экспозиции до нового сезона. После технического обслуживания в сентябре–ноябре состав отправится в пятое юбилейное путешествие по России, которое продлится с ноября до середины января.