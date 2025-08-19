В городе Сортавала запущен начальный этап строительства нового детского сада

Специалисты осмотрели организацию строительной площадки и выполнение работ подготовительного этапа.

фото: © Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору

Специалисты Госкомитета РК по строительному надзору проверили начальный этап строительства детского сада на 150 мест в Сортавале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— В трехэтажном здании дошкольного образовательного учреждения проектом предусмотрено полное инженерное оснащение. Также будут обеспечены условия для самостоятельного передвижения маломобильных групп населения, — подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты осмотрели организацию строительной площадки и выполнение работ подготовительного этапа. На сегодняшний день проводятся работы по обустройству фундамента.

— На момент проверки на объекте выполнили работы по устройству котлована под строительство здания детского сада. Ведут работы по устройству фундаментных подушек здания по щебеночному основанию, — подчеркнули в ведомстве.