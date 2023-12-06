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В городской поликлинике № 1 Петрозаводска завершилось тестирование нового сервиса

Новости. Общество
10:57, 07 Декабря 2023
фото: © Михаил Охлопков / VK

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«Электронная регистратура» показала свою значимость, уверен Михаил Охлопков.

Тестирование нового сервиса «Электронная регистратура» успешно завершилось в Городской поликлинике № 1 Петрозаводска. Об этом в личном профиле рассказал глава Минздрава Карелии.

По словам Михаила Охлопкова, с 1 ноября новой услугой воспользовались 109 жителей города, прикрепленных к обоим филиалам. Таким образом, тестирование системы в Петрозаводске завершилось. «Она показала свою значимость, и теперь будет использоваться на постоянной основе», — подчеркнул министр.



Он отметил, что через электронную регистратуру механизм записи к врачу простой.
1. Позвоните по номеру 122.
2. Оператор запишет вас к определенному врачу, за исключением записи к специалистам, для записи к которым требуется предварительный осмотр терапевта или педиатра. Если к специалисту не запишут сразу во время звонка, то вас поставят в лист ожидания и подберут дату и время приема позже.



«Обращаю внимание, что запись на прием к врачу через Единый портал госуслуг и региональный портал по-прежнему остается. Это удобный и полюбившийся многим жителям способ записаться на прием к врачу. При этом пациенты, как и раньше, смогут обращаться в регистратуры своих поликлиник», — написал Михаил Охлопков.

Кроме того, жители также могут написать в медицинские чаты в Телеграмм:

Медицинский чат для жителей Петрозаводска. Главные врачи государственных медучреждений Петрозаводска готовы ответить на вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи;

Медицинский чат для жителей районов Карелии. Главные врачи центральных районных больниц на связи с пациентским сообществом республики;

Здравчат детского отделения республиканской стоматологии. Получить талон на лечение ребенка стало еще проще.

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