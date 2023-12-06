В городской поликлинике № 1 Петрозаводска завершилось тестирование нового сервиса

«Электронная регистратура» показала свою значимость, уверен Михаил Охлопков.
Тестирование нового сервиса «Электронная регистратура» успешно завершилось в Городской поликлинике № 1 Петрозаводска. Об этом в личном профиле рассказал глава Минздрава Карелии.
По словам Михаила Охлопкова, с 1 ноября новой услугой воспользовались 109 жителей города, прикрепленных к обоим филиалам. Таким образом, тестирование системы в Петрозаводске завершилось. «Она показала свою значимость, и теперь будет использоваться на постоянной основе», — подчеркнул министр.
Он отметил, что через электронную регистратуру механизм записи к врачу простой.
1. Позвоните по номеру 122.
2. Оператор запишет вас к определенному врачу, за исключением записи к специалистам, для записи к которым требуется предварительный осмотр терапевта или педиатра. Если к специалисту не запишут сразу во время звонка, то вас поставят в лист ожидания и подберут дату и время приема позже.
«Обращаю внимание, что запись на прием к врачу через Единый портал госуслуг и региональный портал по-прежнему остается. Это удобный и полюбившийся многим жителям способ записаться на прием к врачу. При этом пациенты, как и раньше, смогут обращаться в регистратуры своих поликлиник», — написал Михаил Охлопков.
Кроме того, жители также могут написать в медицинские чаты в Телеграмм:
- Медицинский чат для жителей Петрозаводска. Главные врачи государственных медучреждений Петрозаводска готовы ответить на вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи;
- Медицинский чат для жителей районов Карелии. Главные врачи центральных районных больниц на связи с пациентским сообществом республики;
- Здравчат детского отделения республиканской стоматологии. Получить талон на лечение ребенка стало еще проще.
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