В городской поликлинике № 2 обустроили входную зону, кафе и аптеку

Капитальный ремонт входной зоны завершили в петрозаводской поликлинике № 2.
Капремонт проведен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщили в правительстве.
— Полностью привели в порядок первый этаж: заменили инженерные коммуникации, окна и оборудовали входную зону. Отдельно организовали красную зону для разделения потоков пациентов. Также на первом этаже оборудовали кафе и аптеки, — говорится в сообщении.
В следующем году в планах обновить второй и третий этаж поликлиники.
Также планируют ремонты и в других городских поликлиниках, включая детские.