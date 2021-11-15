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В городском суде Петрозаводска началось оглашение приговора Дмитриеву

Новости. Общество
11:20, 27 Декабря 2021
фото: Валерий Поташов/ Столица на Онего

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В коридоре суда подсудимого встретили аплодисментами.

В Петрозаводском городском суде утром 27 декабря началось оглашение приговора известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, которому инкриминируется изготовление детской порнографии с участием его приёмной дочери и хранение оружия. Весь процесс проходил в закрытом режиме, однако на последнем заседании суд разрешил прессе присутствовать в зале. В суд также пришли десятки людей, чтобы поддержать Дмитриева, но в здание пропустили лишь часть собравшихся. Когда подсудимого вели под конвоем к залу заседаний, его приветствовали аплодисментами.

Напомним, гособвинение потребовало признать исследователя сталинских репрессий виновным в изготовлении детского порно с участием приемной дочери, а также хранении частей оружия и увеличить срок наказания с 13 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В свою очередь, защита призвала суд полностью оправдать Дмитриева.

Нынешний судебный процесс над Юрием Дмитриевым в Петрозаводском городском суде уже третий по счету, а уголовное преследование исследователя репрессий началось пять лет назад, когда он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки обнаженной несовершеннолетней приемной дочери, которые были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.
С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

В феврале нынешнего года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил апелляционный приговор без изменений. После этого Юрий Дмитриев направил жалобу в Верховный суд России, но она была отклонена.

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Комментарии

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