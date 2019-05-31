В городском суде Петрозаводска открыта вакансия

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Появилось вакантное место судьи Петрозаводского городского суда.
На сайте суда появилась информация об открытии вакантной должности – судьи Петрозаводского городского суда.
Заявления и документы принимаются от претендентов с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 на ул. Красной, 33.
Последний день приема документов – 1 июля. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефону: (8142) 790-287.
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