В городском суде Петрозаводска открыта вакансия

Появилось вакантное место судьи Петрозаводского городского суда.

На сайте суда появилась информация об открытии вакантной должности – судьи Петрозаводского городского суда.

Заявления и документы принимаются от претендентов с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 на ул. Красной, 33.

Последний день приема документов – 1 июля. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефону: (8142) 790-287.