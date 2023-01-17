В горсуде Петрозаводска в третий раз начнется рассмотрение дела о халатности троих полицейских, ловивших маньяка Ипатова

Третий судья петрозаводского городского суда Степан Сергеев, который теперь будет рассматривать дело о халатности полицейских, запланировал начало процесса на 24 января.

Стало известно, что одна из обвиняемых, следователь Екатерина Хорина уже уволилась из полиции и, по имеющейся информации, сейчас работает в отделе кадров Минстроя Карелии. К слову, в УКСе при Минстрое ранее начал работать юристом и ее супруг Андрей Хорин, до этого трудившийся следователем в Следкоме республики, петрозаводский отдел которого в бытность возглавлял нынешний глава Минстроя Виктор Россыпнов.

Напомним, что после отмены уже во второй раз Верховным судом Карелии оправдательного приговора петрозаводского суда трем сотрудникам полиции, обвиняемым в халатности, третьим судьей по этому уголовному делу стал Степан Сергеев.

Как мы ранее сообщали, полицейские Ринат Гратий, Екатерина Хорина и Иван Воронов обвиняются в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц и смерти двоих девушек. Первый судья Александр Смирнов в мае 2020 года оправдал полицейских. Однако его решение было отменено Верховным судом Карелии, направившим дело на новое рассмотрение в петрозаводский суд. После этого оно досталось другому судье Олегу Грабчуку, который в июне 2022 года вынес подсудимым аналогичный оправдательный приговор.

Напомним также, что, по версии проведенного карельским Следкомом следствия, трое названных полицейских летом 2018 года не торопились искать ранее неоднократно судимого Антона Ипатова, вначале жестоко избившего своего знакомого, вместе с которым они распивали спиртное. В результате, Ипатов несколько месяцев оставался на свободе и, в конечном итоге, напал на свою несовершеннолетнюю знакомую, после чего убил двух, незнакомых ему, ни в чем не повинных девушек.

Ранее мы сообщали, что в декабре 2019 года приговоренный Верховным судом Карелии к пожизненному лишению свободы Иван Ипатов, которого в сети окрестили «маньяком», отбывает наказание в ИК № 6 Республики Мордовия. Это, одна из семи таких же российских колоний, в которых содержатся около двух тысяч так называемых «пожизненников», находится в 200-х километрах от столицы республики Саранска, в окруженном лесами поселке Тарбеево. Называемая самими сидельцами «тарбеевским централом», колония, судя по отзывам в интернете, славится жестким режимом и тяжелыми условиями содержания.