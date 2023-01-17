В Госдуме хотят чипировать чиновников, которые любят отдыхать за границей

Депутат из "Единой России" собирается защитить их с помощью чипов от "международной контрразведки".

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил принудительно "чипировать" чиновников, которые любят отдыхать за границей, и оснастить их российскими спутниковыми датчиками. Как пояснил Хамзаев РИА Новости, это необходимо для безопасности.

По словам депутата из "Единой России", "международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки", а также запугивая и подводя "под определенные преступления против своей страны". Как считает Султан Хамзаев, среди чиновников нужно провести мониторинг и определить "группу риска" - тех, кто выезжал, выезжают и имеют желание выехать за рубеж на отдых, а потом чипировать их в принудительном порядке.