В Госдуме хотят увеличить штрафы за навязывание платных услуг

Штрафы хотят увеличить до одного миллиона рублей.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что на этой неделе в первом чтении приняли законопроект, увеличивающий штрафы тем, кто навязывает людям дополнительные платные товары, услуги и работы:
— Это будет способствовать защите граждан от навязанных покупок, а также предотвращению правонарушений со стороны продавцов, исполнителей услуг и работ, — рассказал председатель ГД.
Председатель Госдумы также напомнил, что в апреле был принят федеральный закон, который защищает граждан от излишних трат.
Согласно этому закону, запрещается навязывать людям дополнительные платные товары, услуги и работы и создавать условия, которые предполагают изначальное согласие на их приобретение.
— К совершению невыгодных покупок принуждают, как правило, через манипулирование, угрозы негативных последствий, воздействие на человека. В результате стоимость навязанных товаров, работ и услуг может достигать до 50 % от основных затрат, — заявил Вячеслав Володин.
Председатель подчеркнул, что за подобные неправомерные действия должна быть установлена ответственность.
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