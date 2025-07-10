В Госдуме хотят увеличить штрафы за навязывание платных услуг

Штрафы хотят увеличить до одного миллиона рублей.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что на этой неделе в первом чтении приняли законопроект, увеличивающий штрафы тем, кто навязывает людям дополнительные платные товары, услуги и работы:

для должностных лиц — до 300 тысяч рублей (сейчас – до 4 тысяч рублей);

для юридических лиц — до одного миллиона рублей (сейчас – до 40 тысяч рублей).

— Это будет способствовать защите граждан от навязанных покупок, а также предотвращению правонарушений со стороны продавцов, исполнителей услуг и работ, — рассказал председатель ГД.

Председатель Госдумы также напомнил, что в апреле был принят федеральный закон, который защищает граждан от излишних трат.

Согласно этому закону, запрещается навязывать людям дополнительные платные товары, услуги и работы и создавать условия, которые предполагают изначальное согласие на их приобретение.



— К совершению невыгодных покупок принуждают, как правило, через манипулирование, угрозы негативных последствий, воздействие на человека. В результате стоимость навязанных товаров, работ и услуг может достигать до 50 % от основных затрат, — заявил Вячеслав Володин.



Председатель подчеркнул, что за подобные неправомерные действия должна быть установлена ответственность.



