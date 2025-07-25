Закон о «кредитных каникулах» для поддержки семей может быть принят осенью

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть законопроект о «кредитных каникулах» по ипотеке до полутора лет, который в перспективе должен помочь семьям с детьми. По данным пресс-службы Госдумы, депутаты рассмотрят законопроект в начале следующей сессии в приоритетном порядке.



— Повышение рождаемости — вопрос будущего нашей страны, ее успешного развития. Необходимо создавать все условия, чтобы многодетных семей становилось больше. Родители, у которых появился второй, третий и последующие дети, должны не только иметь возможность улучшить свои жилищные условия, но и быть уверенными, что при необходимости они смогут получить поддержку, — сказал Вячеслав Володин.



Законопроект предполагает, что в случае появления второго или последующих детей родители получат право на «кредитные каникулы» по ипотеке. На сегодняшний день при рождении ребенка заемщик имеет право на полугодовую отсрочку платежей. Отсрочка доступна, если доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.



— В первые полтора года мама зачастую не работает, уделяя все внимание ребенку. Возможность воспользоваться ипотечными «кредитными каникулами» позволит существенно снизить финансовую нагрузку на молодую семью, — добавил председатель ГД.

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