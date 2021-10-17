В Госдуме хотят запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить незамужним россиянкам ездить на отдых в Турцию.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что незамужним российским женщинам не следует ездить на отдых в Турцию. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, местные мужчины «славятся» не самым лучшим поведением и постоянно пытаются «подпоить женщин паленым алкоголем».

«Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная», — сказал депутат, добавив, что подобных жалоб поступает «очень много» и незамужним россиянкам вообще нужно запретить ездить в Турцию.