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В Госдуме хотят запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию

Новости. Общество
21:40, 17 Октября 2021
фото: © Валерий Матыцин / ТАСС

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить незамужним россиянкам ездить на отдых в Турцию.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что незамужним российским женщинам не следует ездить на отдых в Турцию. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, местные мужчины «славятся» не самым лучшим поведением и постоянно пытаются «подпоить женщин паленым алкоголем».

«Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная», — сказал депутат, добавив, что подобных жалоб поступает «очень много» и незамужним россиянкам вообще нужно запретить ездить в Турцию.

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Комментарии

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Кир
2021-10-17 21:59:52
Чепуха полная. Основной инстинкт отменить никто не может.
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