В Госдуме хотят запретить шить военную форму из зарубежных тканей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым развивать легкую промышленность внутри страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым развивать легкую промышленность внутри страны и поручил разработать поправки в законодательство о запрете закупки тканей для армейской формы за рубежом.

За разработку поправок он поручил своему первому заместителю Александру Жукову, а также Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу — главам комитетов по обороне и по промышленности и торговле.

— Необходимо развивать свою легкую промышленность. Это и компетенции, и рабочие места, и технологии. На это есть запрос и есть производственные мощности. Затем надо отказаться и от импортных тканей для пошива военной формы, которые также можно производить в России. Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран, — пояснил Вячеслав Володин.