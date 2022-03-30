В Госдуме инициируют подготовку новых редакций Налогового и Бюджетного кодексов

Госдума намерена совместно с бизнесом и экспертами начать работу по подготовке новых редакций Налогового и Бюджетного кодексов РФ.

Работа может быть начата, как только правительство внесет в нижнюю палату проект основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, информирует ТАСС.

«Рассмотрение сегодняшнего законопроекта дает старт той работе, которую мы намеревались начать уже в этом году. Это работа по подготовке новой редакции Налогового кодекса, новой редакции Бюджетного кодекса. Технологические возможности, которые появились сегодня и у налогоплательщиков, и у государства, и у налоговой службы, нельзя сравнить с теми, которые были, когда эти документы писались — в конце прошлого века или в начале этого, то есть более 20 лет тому назад. И сегодня мы договорились, что как только правительство в соответствии с Бюджетным кодексом внесет в Государственную думу проект основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики, мы встретимся уже за очень широким экспертным столом <…> и начнем эту работу», — сказал он по итогам заседания экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, который был посвящен обсуждению законопроекта о создании института единого налогового счета.

По словам Макарова, работу над Налоговым кодексом необходимо строить «исходя из тех принципов, которые в него были заложены». «Это в первую очередь принцип презумпции невиновности налогоплательщика — бремя доказывания вины налогоплательщика должно лежать на налоговом органе, а не налогоплательщике. Важнейшим положением закона должна стать безусловная определенность и предсказуемость налогового законодательства. Надо исключить практику принятия налогового закона в конце года, когда они вступают в силу с 1 января следующего года», — уточнил глава комитета.

Он отметил, что в Налоговом кодексе сегодня прописаны нормы, по которым основные элементы налогообложения могут быть установлены только на уровне законодательства. «Но мы видим ситуацию, когда не только постановлением правительства, а ведомственными нормативными актами, правилами бухгалтерского учета практически меняется налоговая база. И это происходит не в рамках парламентского обсуждения, а в рамках каких-то внутриведомственных междусобойчиков. Вот эта практика должна быть полностью исключена именно на уровне законодательного регулирования», — добавил Макаров.

Глава комитета также подчеркнул, что одновременно «очевидна необходимость изменения бюджетного законодательства, Бюджетного кодекса». По его мнению, его «надо писать не для департаментов Минфина — он должен быть написан для всех получателей бюджетных средств — для того же бизнеса, для регионов». «Он должен стать на самом деле документом, который будет способствовать экономическому развитию страны», — заключил Макаров.