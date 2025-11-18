В Госдуме назвали категории граждан, которые получат повышенные выплаты в декабре

Ряд российских пенсионеров получит повышенную выплату в декабре 2025 года. Следующее значимое повышение — уже в январе 2026 года.

Ряд российских пенсионеров получит повышенную выплату в декабре 2025 года. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова, перерасчет коснется тех, у кого в ноябре возникли определенные жизненные обстоятельства.

Повышение предусмотрено для следующих категорий:

— Граждане, достигшие 80-летнего возраста.

— Лица, которым установлена I группа инвалидности.

— Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность.

— Те, у кого появились иждивенцы или подтвердился северный стаж.

Наиболее значительная прибавка ждет тех, кому исполнилось 80 лет. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается — с 8 907 до 17 815 рублей. Также автоматически начисляется надбавка за уход в размере 1 314 рублей.

Для уволившихся в ноябре пенсионеров с декабря пенсия будет выплачиваться в полном размере, без применения понижающих коэффициентов, с учетом всех пропущенных индексаций.

Все декабрьские перерасчеты проводятся автоматически — на основании данных, которыми располагает Социальный фонд, — подчеркнул депутат. Он также уточнил, что новой общефедеральной индексации в конце года не планируется; следующее плановое повышение пенсий запланировано на январь 2026 года.

Напомним, рекордное повышение выплат на детей планируется в 2026 году.