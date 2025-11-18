В Госдуме назвали категории граждан, которые получат повышенные выплаты в декабре

Ряд российских пенсионеров получит повышенную выплату в декабре 2025 года. Следующее значимое повышение — уже в январе 2026 года.
Ряд российских пенсионеров получит повышенную выплату в декабре 2025 года. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова, перерасчет коснется тех, у кого в ноябре возникли определенные жизненные обстоятельства.
Повышение предусмотрено для следующих категорий:
— Граждане, достигшие 80-летнего возраста.
— Лица, которым установлена I группа инвалидности.
— Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность.
— Те, у кого появились иждивенцы или подтвердился северный стаж.
Наиболее значительная прибавка ждет тех, кому исполнилось 80 лет. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается — с 8 907 до 17 815 рублей. Также автоматически начисляется надбавка за уход в размере 1 314 рублей.
Для уволившихся в ноябре пенсионеров с декабря пенсия будет выплачиваться в полном размере, без применения понижающих коэффициентов, с учетом всех пропущенных индексаций.
Все декабрьские перерасчеты проводятся автоматически — на основании данных, которыми располагает Социальный фонд, — подчеркнул депутат. Он также уточнил, что новой общефедеральной индексации в конце года не планируется; следующее плановое повышение пенсий запланировано на январь 2026 года.
