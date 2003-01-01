В Госдуме назвали категории пенсионеров, кому повысят выплаты в декабре

Повышение коснется граждан, достигших 80 лет, получивших инвалидность I группы, прекративших работу, а также тех, у кого появились иждивенцы.

Для тех, кто отметил 80-летие в ноябре, с декабря фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается с 8 907,70 до 17 815,40 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснения члена думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина.

— Дополнительно назначается надбавка за уход — 1 314 рублей для получателей страховой пенсии и 1 377 рублей для получателей государственной. Для инвалидов первой группы действует аналогичный порядок: двойная фиксированная часть и ежемесячная компенсация, назначаемая автоматически после внесения данных в систему СФР. В районах Крайнего Севера и приравненных местностях итоговая сумма увеличивается с учетом районного коэффициента», — отметил депутат.

Пенсионеры, завершившие работу в ноябре, с декабря начнут получать пенсию в полном объеме с учетом всех индексаций, проведенных за время их трудовой деятельности, напомнил Говырин.

— Перерасчет осуществляется без заявлений после того, как СФР получает сведения от работодателя. Если информация поступает с опозданием, пенсионеру начисляется доплата за пропущенные месяцы. Также в декабре будут пересчитаны выплаты тем, у кого в ноябре появились нетрудоспособные иждивенцы. Доплата к фиксированной части пенсии составляет 2 969 рублей на одного иждивенца, 5 938 рублей на двоих и 8 907 рублей на троих, — пояснил парламентарий.

Напомним, до 1 декабря жители Карелии могут поменять компанию для управления пенсионными накоплениями.