В Госдуме назвали нерациональным запрет на электросамокаты на федеральном уровне

Инфраструктура в части регионов позволяет использовать электросамокаты, сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Запрещать электросамокаты на федеральном уровне нерационально, инфраструктура в части регионов РФ позволяет их использовать. Об этом 28 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев на пресс-конференции, сообщает «Фонтанка».

— Ситуация в субъектах, муниципалитетах, городах разная. Где-то есть инфраструктура, где-то ее нет, где-то планируется сделать [инфраструктуру], где-то на это нет средств, — заявил депутат.

Депутат заявил, что в КоАП нужно ввести дополнительные штрафы в сфере использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Особое внимание парламентарий уделил курьерам на мопедах, которые постепенно выбирают именно этот вид транспорта вместо электросамокатов.

— Там однозначно нужны права, нужен шлем, нужно убирать их с тротуаров, чтобы они ездили по дорогам общего пользования, и это тогда не будет создавать проблем для пешеходов… Первое, что нужно, это понять — что это мопеды, запретить им ездить по тротуарам и контролировать, — отметил Федяев.

При этом многие субъекты РФ запрещают или ограничивают С. М. Например, с 14 июля электросамокаты находятся под полным запретом в Благовещенске, а в Петербурге с 1 июля действуют ограничения в их использовании — городской комтранс утвердил список улиц, на которых запрещены СИМ для курьеров и не только. Власти Ленобласти и вовсе рассматривают для Кудрово полный запрет электросамокатов после жалоб от местных жителей. В Петрозаводске использование электросамокатов запрещено только на набережной. Ранее в ГИБДД нашему изданию пояснили, почему на набережной Петрозаводска штрафуют самокатчиков. Главный редактор «Столицы на Онего» Евгений Белянчиков поделился мнением, что этим запретом из набережной Петрозаводска сделали место охоты на отдыхающих.