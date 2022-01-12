В Госдуме назвали невозможным введение смертной казни в России

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что введение смертной казни в России невозможно.

Смертная казнь в России невозможна в силу целого ряда причин, об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее СМИ распространили выдержки из работы председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина «Конституционное правосудие: процедура и смысл», касавшиеся применения смертной казни. Слова Зорькина рядом изданий были интерпретированы как мнение о том, что в России может произойти возврат к смертной казни.

«Я знаю, что он такие вещи, конечно, не говорил», — сказал Крашенинников. По словам парламентария, работа Зорькина содержит «много различных выводов, почему смертная казнь в России невозможна», эти выводы основываются на нескольких мораториях и решении Конституционного суда РФ. Кроме того, продолжил Крашенинников, в книге есть цитата о том, что в России «сформировались устойчивые гарантии неприменения смертной казни».

«Здесь моя позиция тоже известна, я ее уже на протяжении десятилетий озвучиваю, что у нас она невозможна, она запрещена», — подчеркнул Крашенинников. Он указал на то, что и в России, и в других странах продолжают совершаться судебные ошибки. «Это необратимая ситуация. Если выяснится, что это была судебная ошибка, — человека уже не вернуть», — добавил он.

Депутат заметил, что «наличие или отсутствие смертной казни не влияет на состояние преступности». «Я считаю, что мы этот период прошли, и, надеюсь, мы к нему не вернемся», — резюмировал глава комитета Госдумы.