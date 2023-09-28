В Госдуме назвали предполагаемый штраф за слишком долгую стоянку такси во дворе

Штраф за стоянку такси более получаса в жилой зоне может составить пять тысяч рублей.

Размер штрафа за долгую парковку и стоянку такси в жилой зоне могут установить такой же, как за парковку на местах для инвалидов, то есть пять тысяч рублей, заявил «Известиям» автор соответствующей инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.



С идеей запретить парковку и стоянку в жилой зоне более 30 минут для такси Чернышов обратился к руководству ГИБДД в середине августа, когда был кандидатом в мэры Москвы, добавили в РБК.



Напомним, в российской ГИБДД тогда ответили, что «ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти».