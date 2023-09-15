В Госдуме назвали сроки возвращения мобилизованных россиян со спецоперации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, когда мобилизованные покинут зону СВО.

Мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также рассказал о ротации военнослужащих за счет контрактников.

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу. Также Картаполов назвал цель активного набора контрактников Министерством обороны.

Так, 15 сентября президент Владимир Путин заявил, что в текущем году с Вооруженными силами России было подписано 300 тысяч контрактов.

Неделей ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев паписал в своем Telegram-канале, что ротация призванных в зону военного конфликта не будет производиться за счет новой мобилизации. Комментируя его слова, Андрей Картаполов уточнили, что для ротации задействуют контрактников.

Частичная мобилизация для участия в СВО на территории Украины была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Тогда планировалось набрать около 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизация окончена.

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