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В Госдуме назвали сроки возвращения мобилизованных россиян со спецоперации

Новости. Общество
13:08, 16 Сентября 2023
фото: © РИА Новости, Владимир Федоренко

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, когда мобилизованные покинут зону СВО.

Мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также рассказал о ротации военнослужащих за счет контрактников.

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу. Также Картаполов назвал цель активного набора контрактников Министерством обороны.

Так, 15 сентября президент Владимир Путин заявил, что в текущем году с Вооруженными силами России было подписано 300 тысяч контрактов. 

Неделей ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев паписал в своем Telegram-канале, что ротация призванных в зону военного конфликта не будет производиться за счет новой мобилизации. Комментируя его слова, Андрей Картаполов уточнили, что для ротации задействуют контрактников.

Частичная мобилизация для участия в СВО на территории Украины была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Тогда планировалось набрать около 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизация окончена.

Ранее мы писали о том, за счет кого планируют заменить призванных на СВО россиян.

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