В Госдуме назвали условия для блокировки Telegram в России

Стало известно, до каких пор мессенджер сможет продолжать работу на территории РФ.

Мессенджер Telegram в России не будут блокировать до тех пор, пока большинство «правильных» информационных каналов не переориентируется на аудиторию платформы Мах. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

— Мы должны понимать, что Telegram — это не только мессенджер, но и социальная сеть по сути своей. У нас есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, которые, в том числе и за рубеж, и внутри нашей страны освещают правильную нашу повестку и, конечно, в них вложены и силы, и средства. И взять и, так сказать, отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы, наверное, неправильно. Да, действительно, в мессенджере Мах появилась возможность создавать каналы. Они растут, уверенно растут. Но сказать, что все каналы из Telegram уже переехали в Мах, ещё преждевременно. Поэтому давайте дождёмся хотя бы этого момента, — приводит его слова агентство РИА Новости.

Ранее Боярский заявил, что импортозамещению приложения Whatsapp* в России пришёл конец.

Напомним, 13 августа Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp* в целях противодействия их использования для противоправной деятельности.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.