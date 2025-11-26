В Госдуме не исключают возможность блокировки мессенджера WhatsApp

По мнению депутата Антона Немкина, блокировка приложения в России — вопрос времени.

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин уверен, что блокировка работы мессенджера WhatsApp (принадлежит американской корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) на территории России — вопрос времени. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

— Давайте честно: когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к её законам, то его блокировка — лишь вопрос времени, — написал он.

Парламентарий также отметил, что компания-владелец приложения на протяжении нескольких лет игнорирует требования российских регуляторов, отказываясь работать по внутренним законам страны.

— За последние месяцы мы видим тревожную динамику. Рост атак на пользователей WhatsApp стал в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Тысячи взломанных аккаунтов. Кража данных. «Клоны» аккаунтов, через которые мошенники выманивают деньги у людей. И всё это происходит на фоне регулярных сбоев и дыр в безопасности, которые компания даже не пытается исправлять, — добавил Немкин.

Напомним, 13 августа, Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp в целях противодействия их использования для противоправной деятельности.