В Госдуме объяснили, какие данные запрашивает мессенджер MAX

По заявлению члена комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Антона Немкина, у Max нет технических и правовых возможностей «оформлять доносы» на пользователей.

Депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что мессенджер MAX не является шпионской программой и запрашивает доступ только к тем функциям телефона, которые необходимы для нормальной работы. Он опроверг распространяемую в сети информацию о том, что приложение ведет скрытую слежку за пользователям.

— Приложение выполняет те же функции, что и любой современный мессенджер: обмен сообщениями, звонки, передача файлов, — заявил депутат в интервью «РИА Новости».По словам Немкина, MAX запрашивает стандартные разрешения для мессенджера: доступ к камере, микрофону, геолокации и Bluetooth. Без этих функций часть возможностей приложения не сможет работать корректно.

Для сравнения депутат привел данные о количестве запрашиваемых разрешений у разных мессенджеров: WhatsApp запрашивает 85 разрешений, Telegram — 71, а MAX — 63. При этом каждое разрешение в MAX сопровождается пояснением, и пользователь сам решает, давать доступ или нет.

Немкин также опроверг слухи о том, что MAX будет с помощью искусственного интеллекта «составлять доносы» на пользователей. Он подчеркнул, что сообщения и фотографии пользователей не будут автоматически передаваться государственным органам из-за предустановки мессенджера на всех продаваемых в России устройствах.

Напомним, с 1 сентября MAX вошел в перечень программ для обязательной предустановки на смартфоны и планшеты в России. Он заменил в этом списке «VK Мессенджер». Также с 1 сентября 2025 года отечественный магазин приложений RuStore стал обязательным для предустановки на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS. До сих пор RuStore предустанавливался на технике, которая работает с операционными системами Android, HarmonyOS.