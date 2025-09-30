В Госдуме объяснили крупнейший за 9 лет осенний призыв в армию

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в армию предполагается призвать 135 тысяч человек.
Причиной увеличения численности призывников этой осенью стало то, что в весеннюю кампанию было призвано меньше людей, чем планировалось. Об этом заявил глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов, передает РБК 30 сентября.
Осенний призыв стартует 1 октября. Предполагается призвать 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе. Показатель стал максимальным с 2016 года, когда служить отправились 152 тысячи человек.
— В весенний призыв должны были набрать 160 тысяч призывников, набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли, — пояснил Картаполов.
О призыве 160 тысяч человек в весенний призыв сообщалось в указе президента. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов называл увеличение числа призывников рекордным. Соответствующую потребность он объяснил ответом на растущую угрозу со стороны стран НАТО.
Вместе с тем, как напомнил Картаполов, в России продолжается плановое развитие вооруженных сил и их численности. «Формируются новые части, в том числе в Ленинградском военном округе, для прикрытия границы с Финляндией», — добавил он, отметив, что некоторое увеличение численности призывников — объективный процесс, который не связан с СВО.
Напомним, ранее стало известно, что электронные повестки будут рассылать в ходе осеннего призыва.