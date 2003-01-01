В Госдуме объяснили повышение вдвое платы за воду без счетчика

Повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика вырос в России в этом году вдвое — с 1,5 до 3 — для борьбы с мошенническими схемами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

«С Нового года стоимость платы за холодное водоснабжение (ХВС) при отсутствии прибора учета, проще говоря, счетчика, выросла вдвое. В соответствии с постановлением правительства России, повышающий коэффициент в платежках увеличился с 1,5 до 3. Здесь речь идет о предотвращении мошеннических схем», — сказал депутат.

Он указал на случаи, когда количество проживающих в жилом помещении не соответствует числу прописанных, например, в квартирах, которые сдают в аренду.

«Возникают ситуации, когда в квартире прописан один человек или вообще никто не прописан и есть только собственник, а живут, например, десять человек, но плата за воду идет по нормативу. Как итог, фактический расход воды может в десятки раз превышать то, что указано в платежке, и за что, собственно, платят. В итоге финансовая нагрузка ложится на управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и [других] жильцов [многоквартирного дома]», — сказал Колунов.

Он отметил, что «подобный коэффициент уже зарекомендовал себя и позволил поднять оснащенность помещений счетчиками до 90%». «Теперь опыт столицы распространится на всю страну», — заключил парламентарий.

