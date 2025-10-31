В Госдуме отмерили срок действия бумажных трудовых книжек

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, как долго в России будут действовать бумажные трудовые книжки.
Бумажные трудовые книжки будут действовать до тех пор, пока в России есть граждане, имеющие их на руках. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
— Пока есть те граждане, у кого трудовые книжки в бумажном виде, они будут вестись параллельно с электронной фиксацией всей истории трудовых отношений. Это действующие нормы Трудового кодекса. И вопросы, связанные с корректировкой в этой части, не поднимаются. Считаю, что система сбалансирована, — отметил он.
Однако, по словам парламентария, бумажные трудовые книжки не будут заводиться для россиян, которые впервые устраиваются на работу.
— Вся их трудовая деятельность фиксируется исключительно в электронном виде, — добавил Нилов.
Ранее мы писали, что более 50 тысяч работающих жителей Карелии отказались от бумажных трудовых книжек и перешла на электронный формат документа.