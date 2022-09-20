В Госдуме поддержали инициативу парламента Карелии о бесплатных участках для рабочих

Комитет Госдумы одобрил инициативу Законодательного собрания Карелии о бесплатных участках под ИЖС для представителей рабочих профессий.

Сегодня состоялось заседание Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, в котором в режиме ВКС приняли участие вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник и Министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская.

На заседании был рассмотрен законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации. Документ был внесен в Государственную Думу Законодательным собранием республики. Его авторами выступили депутаты Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович и Илья Раковский.

Представляя законодательную инициативу, Ольга Шмаеник отметила, что в настоящее время федеральным законодательством предусмотрено предоставление бесплатных участков под ИЖС специалистам с высшим образованием, работающим и проживающим в муниципальных образованиях. Субъекты сами определяют перечень населенных пунктов и наиболее востребованных специальностей исходя из социально-экономической, демографической ситуации (врач, учитель, работник культуры и др.). Проект федерального закона подготовлен для расширения категорий граждан с правом на получение бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в малых городах и сельской местности.

«Мы предлагаем предоставить право субъектам Российской Федерации также устанавливать перечень рабочих профессий и должностей служащих, которые точно так же смогут получать земельные участки сначала в безвозмездное пользование, а затем в собственность. Это, например, сельские пожарные, пекари, повара школьной столовой, часть социальных работников», - сказала вице-спикер Законодательного Собрания Карелии.

По словам Ольги Шмаеник, в республике действует закон о предоставлении без торгов земельных участков специалистам в сфере образования и здравоохранения, социально-культурной сфере, специалистам лесного, сельского хозяйства и пожарным. Недавно в этот перечень были включены работники дополнительного образования и соцработники.

«В ходе исполнения закона и правоприменительной практики мы столкнулись с тем, что некоторые категории, в частности, социальных работников или пожарных, относятся к рабочим профессиям, а не к специалистам. Например, пожарные с кодом рабочей специальности 16781, которые живут на селе и работают там в пожарных частях, правом на бесплатный земельный участок воспользоваться не могут», - пояснила парламентарий.

Реализация законопроекта, отметила Ольга Шмаеник, будет способствовать снижению оттока местного населения, проживающего в малых городах и на сельских территориях, ускорению темпов индивидуального жилищного строительства и социально-экономического развития этих территорий в целом.

По мнению члена Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрея Дорошенко, такой закон необходим для развития небольших населенных пунктов, чтобы закрепить на их территории определенных специалистов.

Министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская рассказала о механизме реализации прав специалистов и многодетных семей на земельные участки по действующему законодательству, а также о перспективах предоставления участков на безвозмездной основе при расширении перечня профессий рабочих и должностей служащих. Янина Свидская пояснила, что в случае принятия закона, участки без торгов будут предоставляться в порядке очередности подачи заявлений.

По итогам обсуждения Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал Государственной Думе поддержать проект закона в первом чтении.

Ранее проект федерального закона поддержали руководители карельских средних специальных учебных заведений, Совет законодателей при Государственной Думе, профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации, многие субъекты Российской Федерации. На данный законопроект получено положительное заключение правительства России.