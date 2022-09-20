890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в августе?
20.09.2022 11:49
Глава Минздрава Карелии предупредил об опасных паразитах
Сегодня 11:15
Автомобиль вылетел на тротуар в результате жесткой аварии в Петрозаводске (ВИДЕО)
03.10.2022 15:02
Новая Древлянка: оцениваем благоустройство и выясняем, что там строят прямо сейчас
Сегодня 09:48

В Госдуме поддержали инициативу парламента Карелии о бесплатных участках для рабочих

Новости. Общество
12:16, 04 Октября 2022
фото: Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Комитет Госдумы одобрил инициативу Законодательного собрания Карелии о бесплатных участках под ИЖС для представителей рабочих профессий.

Сегодня состоялось заседание Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, в котором в режиме ВКС приняли участие вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник и Министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская.

На заседании был рассмотрен законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации. Документ был внесен в Государственную Думу Законодательным собранием республики. Его авторами выступили депутаты Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович и Илья Раковский.

Представляя законодательную инициативу, Ольга Шмаеник отметила, что в настоящее время федеральным законодательством предусмотрено предоставление бесплатных участков под ИЖС специалистам с высшим образованием, работающим и проживающим в муниципальных образованиях. Субъекты сами определяют перечень населенных пунктов и наиболее востребованных специальностей исходя из социально-экономической, демографической ситуации (врач, учитель, работник культуры и др.). Проект федерального закона подготовлен для расширения категорий граждан с правом на получение бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в малых городах и сельской местности.

«Мы предлагаем предоставить право субъектам Российской Федерации также устанавливать перечень рабочих профессий и должностей служащих, которые точно так же смогут получать земельные участки сначала в безвозмездное пользование, а затем в собственность. Это, например, сельские пожарные, пекари, повара школьной столовой, часть социальных работников», - сказала вице-спикер Законодательного Собрания Карелии.

По словам Ольги Шмаеник, в республике действует закон о предоставлении без торгов земельных участков специалистам в сфере образования и здравоохранения, социально-культурной сфере, специалистам лесного, сельского хозяйства и пожарным. Недавно в этот перечень были включены работники дополнительного образования и соцработники.

«В ходе исполнения закона и правоприменительной практики мы столкнулись с тем, что некоторые категории, в частности, социальных работников или пожарных, относятся к рабочим профессиям, а не к специалистам. Например, пожарные с кодом рабочей специальности 16781, которые живут на селе и работают там в пожарных частях, правом на бесплатный земельный участок воспользоваться не могут», - пояснила парламентарий.

Реализация законопроекта, отметила Ольга Шмаеник, будет способствовать снижению оттока местного населения, проживающего в малых городах и на сельских территориях, ускорению темпов индивидуального жилищного строительства и социально-экономического развития этих территорий в целом.

По мнению члена Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрея Дорошенко, такой закон необходим для развития небольших населенных пунктов, чтобы закрепить на их территории определенных специалистов.

Министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская рассказала о механизме реализации прав специалистов и многодетных семей на земельные участки по действующему законодательству, а также о перспективах предоставления участков на безвозмездной основе при расширении перечня профессий рабочих и должностей служащих. Янина Свидская пояснила, что в случае принятия закона, участки без торгов будут предоставляться в порядке очередности подачи заявлений.

По итогам обсуждения Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал Государственной Думе поддержать проект закона в первом чтении.

Ранее проект федерального закона поддержали руководители карельских средних специальных учебных заведений, Совет законодателей при Государственной Думе, профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации, многие субъекты Российской Федерации. На данный законопроект получено положительное заключение правительства России.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2022, 12:37
Глава Карелии объяснил, почему мобилизованы мужчины старше 40 лет
02.10.2022, 22:00
Аналитик: что будет с долларом и евро в ближайшее время
27.09.2022, 13:31
Правительство Карелии объяснило, каких запасников не отпустят в отпуск
03.10.2022, 10:34
В Карелии не хватает работников на самые востребованные специальности
28.09.2022, 09:07
Пассажиры такси в Петрозаводске должны быть готовы к возможной даче объяснений по поездке
01.10.2022, 09:35
Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Карелии

Чтиво

03.10.2022 13:56
Частная жизнь
Пилит и получает кайф
Тренер по плаванию Анастасия Фофанова рассказала, как стала первой представительницей прекрасного пола в Карелии, которая профессионально валит лес.
«Как попадут за рубеж, так и преображаются»
22.09.2022 09:50
«Все начиналось с 30 курочек»
12.09.2022 14:56
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.