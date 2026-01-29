В Госдуме поддержали запрет на проведение аборта без согласия отца будущего ребёнка

В ГД считают, что эта мера должна быть закреплена на законодательном уровне.

При решении сделать аборт беременная женщина, состоящая в зарегистрированном браке, должна советоваться со своим мужем, заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

— Должен быть федеральный закон с точки зрения согласия отца ребёнка. Мы исходим из того, что если это зарегистрированный брак, то это отец будущего ребёнка, и, конечно, он также вправе принимать решение о рождении, — пояснила она.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил запретить замужним россиянкам прерывать беременность без согласия супруга.

Согласно федеральному закону РФ об основах охраны здоровья граждан, «каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве», а «искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия».

По общим основаниям аборт совершается в срок до 12 недель беременности, однако по социальным показаниям он может быть увеличен до 22-х недель. При наличии медицинских показаний — вне зависимости от срока беременности.

Напомним, в 2024 году 52,3% всех беременностей в Карелии закончились искусственным прерыванием, а отговорить от абортов врачам удалось лишь 15,8% женщин.