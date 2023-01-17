В Госдуме попросили проверить резкий рост тарифов на электроэнергию в Карелии

Депутат Госдумы попросила ФАС проверить неожиданно быстрый рост тарифов на электроэнергию с республике.

Провести проверку в связи со взрывным ростом тарифов на электроэнергию просит глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольксого. Об этом сообщает агентство REGNUM.

«В связи с многочисленными обращениями жителей Республики Карелия в том числе семей с детьми, пожилых граждан по поводу резкого роста тарифа в Республике прошу вас провести проверку Постановления Государственного комитета республики Карелия по ценам и тарифам № 132 от 22.11.2022 года на предмет его соответствия федеральным нормативным актом и обоснованности регламентируемой данным постановлением индексации тарифов на электрическую энергию», — говорится в письме (имеется в распоряжении ИА REGNUM).

Депутат Госдумы обратила внимание на «взрывной рост тарифов на электроэнергию» в Карелии. На фоне укладывающейся в рамки, установленные постановлением правительства РФ индексации одноставочного тарифа на 8,9%, индексация тарифов, дифференцированных по двум и трём зонам суток, составляется в некоторых случаях до 55%, возмущена Останина.

Напомним, ранее резкий рост цен на электроэнергию вызвал поток жалоб от жителей Карелии. Как объяснили в парламенте Карелии, все дело в федеральном законодательстве, и ситуация могла быть еще хуже.