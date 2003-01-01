В Госдуме предлагают ограничить число собак и кошек в квартире

В России ограничат количество животных, которых можно держать в квартире.
Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко внесет в Госдуму законопроект, который предусматривает ограничение количества кошек и собак, проживающих в квартирах. Об этом сообщил ТАСС.
Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно законопроекту, на каждых 18 кв. м квартиры смогут проживать не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки.
— Превышение этой нормы временно допускается, если у домашних животных появляется потомство. Держать его в квартире можно будет, пока щенки или котята не достигнут шести месяцев. Под ограничения также не попадают собаки-поводыри, — говорится в документе.
Как отмечается в пояснительной записке, действующие нормы допускают содержание в жилых помещениях неограниченного количества домашних животных. В итоге порой в обычных квартирах содержится 15-20 и более кошек или собак. Это приводит к нарушению санитарно-эпидемиологических требований и созданию антисанитарных условий.
Ранее Государственная Дума ввела дополнительные правила выгула собак.