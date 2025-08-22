В Госдуме предлагают отменить домашние задания в школах

Отменить домашние задания, улучшить питание, возмещать расходы на канцтовары и форму. Перед 1 сентября партия «Новые люди» подготовила ряд инициатив, которые могут в корне изменить систему образования.

С предложением отменить привычные домашние задания вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков выступил ещё в 2023 году. Главный аргумент — дети всё равно используют либо сайты с готовыми ответами, либо искусственный интеллект.

— Домашние задания — главная ложь XXI века. Дети делают вид, что учатся. Учителя — что учат. А по факту большинство просто списывает все с ChatGPT. Это имитация образования. Конечно, есть дети, которые учатся на совесть. Но абсолютное большинство находит пути полегче. Поэтому я давно выступаю за отмену домашних заданий в текущем виде, — рассказывает Владислав Даванков.В качестве альтернативы он называет творческие задания, а также групповые и индивидуальные проекты, которые помогают выстраивать логические связи. Эту инициативу поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Её обсудят на осенней сессии Госдумы.

Второе предложение «Новых людей» — поменять подход к бесплатному школьному питанию. Суммы, которые выделяют на него, не индексируют годами, в то время как цены на продукты растут почти каждый месяц. Страдает качество блюд, в итоге дети их просто не едят. Наша цель — задать новые стандарты школьного питания. Сегодня почти половина родителей недовольна школьным меню, но никак не может на него повлиять. Дети либо приходят домой голодные, либо перекусывают чипсами и газировкой. Мы решили дать здоровую альтернативу», — говорит депутат Госдумы, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.Партия предлагает ввести неснижаемый стандарт — 200 рублей на ребёнка. На эти средства можно разработать несколько вариантов здорового и вкусного меню, учитывая мнение детей и их родителей. Ещё одна инициатива «Новых людей» — налоговый вычет на приобретение школьных товаров. Канцелярия, учебники, школьная форма — всё это составляет до 30% дохода среднестатистической семьи. А если там воспитывают больше одного ребёнка, то затраты растут пропорционально.

Кстати, о школьной форме. «Новые люди» считают, что от единого стандарта нужно переходить к системе, при которой родители в каждой школе могут сами голосовать за понравившиеся варианты. В перспективе к разработке дизайна можно привлекать самих старшеклассников.

— Качественное питание в школах, реальная помощь семейному бюджету и современный подход к обучению без устаревшей нагрузки — это не просто слова, а наша прямая ответственность.По данным проверок, ситуация с питанием в Карелии требует особого внимания — только за последний учебный год Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения: от несоответствия блюд микробиологическим требованиям до подачи их холодными.

— В вопросах, которые касаются детей, очень важны регулярная обратная связь и контроль. Будем работать над этим вместе с родительским и экспертным сообществом, — поделился Сергей Усатенко, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия.