В Госдуме предлагают сместить дату оплаты услуг ЖКХ

Новый законопроект предполагает перенести крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца.

Это позволит избежать начисления штрафов за их несвоевременную оплату, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Законопроект был принят в первом чтении еще в 2023 году, но был направлен на доработку.

«Поправками ко второму чтению предлагается изменить срок оплаты услуг ЖКХ с „до 10 числа месяца“ на „до 15 числа месяца“. Фактически мы передвигаем сроки оплаты на пять дней. Делается это для удобства и комфорта наших граждан. Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12 или 15 числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисление пени», — сказал Колунов.

Другой поправкой переносится срок предоставления квитанций с «до первого числа месяца» на «до пятого числа месяца». «Тем самым дается дополнительное время ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям на расчет всех начислений, чтобы избежать неточностей», — подытожил он.