В Госдуме предлагают выплачивать компенсации за подтопленные машины

Депутаты фракции «Новые люди» предложила ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили.

Обращение направили премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости.

— Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопрос о расширении покрытия полисов ОСАГО, включив в него компенсации для всех автовладельцев, чьи транспортные средства пострадали из-за затопления во время ливней и других экстремальных погодных явлений, — сказано в письме.

Отмечается, что в последние годы в Москве, Московской области и ряде других городов России всё чаще из-за ливней и неблагоприятных погодных условий под водой оказываются тысячи автомобилей граждан. Так, по словам авторов, 21 июля этого года в Москве в результате сильного дождя сотни автомобилей частично или полностью ушли под воду.

Подтопление автомобилей нередко приводит к серьёзным поломкам, повреждениям и даже полной утрате работоспособности транспортных средств, и в результате россияне несут значительные материальные убытки, говорится в документе.

Сейчас система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) не покрывает убытки, нанесённые погодными условиями, и все расходы по ремонту и восстановлению автомобилей полностью ложатся на плечи собственников.