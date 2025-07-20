В Госдуме предлагают запретить подросткам кататься на питбайках по дорогам

Подросткам могут запретить покупать бензин и кататься на питбайках по дорогам.

Соответствующие законопроекты уже находятся в разработке, сообщает Парламентская газета.

Госдума вместе с профильными ведомствами обсуждает проблему использования питбайков, в последнее время получивших широкое распространение среди детей и подростков. Питбайки, являясь транспортными средствами, никак не регламентированы законом.

Изначально питбайки создавались для спорта: гонок по бездорожью и специализированным трекам. Однако в последнее время питбайки из «спортивного инвентаря» грозят превратиться в проблему не хуже электросамокатов.

— Они незаметны в потоке, за ними невозможно угнаться на патрульных автомобилях. А самое главное — нет, к сожалению, культуры вождения, что и приводит к большому количеству инцидентов самой разной степени тяжести, — подчеркнул на круглом столе по вопросу регулирования езды на питбайках заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

По сообщениям СМИ, за 2025 год в ДТП с питбайками пострадали более 2000 человек. погибли более 30 подростков, рассказал парламентарий. Количество аварий выросло на 30%, а продажи самих питбайков увеличились в три раза. Питбайки — привлекательный вид техники, они дешевле мотоциклов, при этом скорости примерно такие же.

При этом для питбайков не существует внятных правил эксплуатации, нет четко установленного ранжирования — кому на них можно ездить, а кому нельзя. Даже само по себе понятие «питбайк» в законодательстве отсутствует, а продажи ведутся свободно, безо всяких ограничений. Это вопросы, которые предстоит решать законодателям. Один из перспективных путей — приравнять питбайки к транспортным средствам, чтобы на них распространялись уже существующие нормы. Надо регистрировать все, что ездит, считает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

— Должны быть ограничения: тот, кто выезжает на проезжую часть, обязан сдать ПДД и получить права. Все, что считается транспортом, должно подчиняться ПДД и регистрации. Если ребенка поймали на трассе — отвечают родители, — подчеркнула она.

Навести порядок в сфере питбайков призваны два законопроекта, которые сейчас находятся в разработке. Один из них предполагает запрет на продажу детям и подросткам моторного топлива, чтобы, даже имея в распоряжении пока еще не запрещенный питбайк, они не могли на нем ездить. Второй более комплексный. По словам Александра Толмачева, он установит, что питбайки и мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания можно будет купить, если у человека есть водительские права категории «А» или если он занимается мотоспортом в официальной организации. Кроме этого, проект закона предусматривает запрет на использование устройств, оборудованных двигателем внутреннего сгорания, на дорогах общего пользования. Если его примут, кататься на таких транспортных средствах можно будет только на специально оборудованных площадках и трассах, перечень которых установит Министерство спорта.

Добавим, что ДТП с участием питбайков случаются регулярно в Карелии. Из последнего, в мае юный водитель не справился с управлением по дороге на пляж в Сегеже и сбил юную велосипедисту, ехавшую по обочине.