В Госдуме предложили блокировать мат в интернете

Депутат нижней палаты парламента Андрей Свинцов планирует внести законопроект о блокировке контента, содержащего обсценную лексику.

В Госдуму могут внести законопроект, запрещающий использовать нецензурную лексику на онлайн-платформах и в социальных сетях, заявил «Известиям» зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиями и связи Андрей Свинцов (ЛДПР), ставший единоличным автором этой инициативы.

По его мнению, блокировкой бранных выражений должен заняться Роскомнадзор, которому следует предоставить необходимые для этого полномочия.

— Если контент содержит матерные слова, он будет блокироваться Роскомнадзором, — подчеркнул Свинцов.

Для борьбы с обсценной лексикой парламентарий предлагает два варианта: «перебазировать» всех авторов контента с матом на закрытые площадки, недоступные детям младше 18 лет, либо прибегать к монтажу и «запикиванию» всех ругательных высказываний.

Как отмечает издание «Газета.Ru», депутат ссылается на пояснение Роскомнадзора о нецензурных словах. К ним относятся «четыре общеизвестных слова» на «х», «п», «е», «б».