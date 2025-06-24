В Госдуме предложили до принятия законов выяснять их влияние на демографию

Председатель Госдумы признался, что некоторые законодательные решения могут помешать задачам по улучшению демографии.

Во время пленарного заседания председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил оценивать воздействие законодательных решений на демографию страны. По его словам, этот критерий стоит учитывать при работе с любыми законопроектами и нормативно-правовыми актами.

Эту инициативу Председатель ГД озвучил на пленарном заседании в ходе рассмотрения поправок в Налоговый кодекс РФ.

— Что касается вопросов демографии — это приоритет для нас, — сказал Вячеслав Володин.

Он считает, что оценку регулирующего воздействия решений на демографию возможно будет обсудить в ходе «правительственного часа».

— У нас есть такая тема по экономике, а по демографии почему нет? — добавил он.

Вячеслав Володин подчеркнул, что решения, связанные с законодательством, так или иначе влияют на демографию, они также могут помешать задачам по ее улучшению.