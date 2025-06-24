здоровье работа экология
реклама на сайте
Крупнейший в России завод по производству кормов для рыб открылся в Карелии
24.06.2025 17:50
С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам
20.06.2025 11:20

В Госдуме предложили до принятия законов выяснять их влияние на демографию

Новости. Политика
15:00, 11 Июля 2025
фото: © Unsplash

Новости партнеров

Председатель Госдумы признался, что некоторые законодательные решения могут помешать задачам по улучшению демографии.

Во время пленарного заседания председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил оценивать воздействие законодательных решений на демографию страны. По его словам, этот критерий стоит учитывать при работе с любыми законопроектами и нормативно-правовыми актами.

Эту инициативу Председатель ГД озвучил на пленарном заседании в ходе рассмотрения поправок в Налоговый кодекс РФ.

— Что касается вопросов демографии — это приоритет для нас, — сказал Вячеслав Володин.

Он считает, что оценку регулирующего воздействия решений на демографию возможно будет обсудить в ходе «правительственного часа».

— У нас есть такая тема по экономике, а по демографии почему нет? — добавил он.

Вячеслав Володин подчеркнул, что решения, связанные с законодательством, так или иначе влияют на демографию, они также могут помешать задачам по ее улучшению.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.07.2025, 10:50
Магнитная буря началась на Земле
10.07.2025, 09:45
В России появятся новые основания для лишения гражданства
07.07.2025, 18:40
Форель, карп и угорь не прижились, зато судак адаптировался в карельских водоемах
04.07.2025, 20:30
Стали известны подробности страшного ДТП в Пряжинском районе Карелии
08.07.2025, 19:35
Школьница из Петрозаводска попала на страницы нью-йоркского журнала моды
06.07.2025, 16:10
Странный лес на вершине горы в Карелии запечатлел фотограф

Чтиво

03.07.2025 12:25
Частная жизнь
«Она увидела, заплакала и убежала». Петрозаводская художница пишет портреты людей и снимает их реакцию
Алёна Мак – художник, поэт и писатель. Не просто художник, а уличный художник-портретист со своим очень ярким стилем. Она пишет пастелью яркие портреты гостей Онежской набережной в Петрозаводске практически каждый день.
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
26.06.2025 15:53
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
архив чтиво

Медиа

Фестиваль урожая садовой клубники "Земляничное лукошко" стартовал в Петрозаводске
Сегодня 13:46
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение