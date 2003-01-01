В Госдуме предложили ежегодно индексировать зарплаты работников всех сфер

По мнению депутатов, рост доходов граждан должен соответствовать фактическому уровню инфляции в стране.

Ежегодная индексация заработной платы в России должна охватывать все профессиональные сферы, заявил в беседе с ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Соответствующая поправка в Трудовой кодекс страны уже разрабатывается юристами.

— В связи с тем, что происходит инфляция, заработная плата у работника должна расти ежегодно, вне зависимости от того, где он работает, в какой сфере — бюджетной, небюджетной, коммерческой, некоммерческой. В любом случае рост должен быть обеспечен как минимум на уровне фактической инфляции, — отметил он.

По мнению парламентария, индексацию зарплат следует проводить не раньше 1 февраля, поскольку в течение января считается реальная инфляция предыдущего года.

— В Трудовом кодексе прописана норма, что работодателю необходимо обеспечить ежегодный рост заработной платы. Но на практике и в соответствии с теми решениями судов, которые есть, в том числе Конституционного суда РФ, это может быть сделано не только через индексацию, а через премирование, — добавил он.

Напомним, в настоящее время индексацию зарплат граждан обеспечивает статья 134 ТК РФ, однако периодичность повышения доходов работников там не указана. Госорганы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения обязаны производить индексацию в порядке, установленном трудовым законодательством и нормами трудового права, «другие работодатели — в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами». На практике зарплаты бюджетников и госслужащих индексируются каждый год в соответствии с федеральными нормами, тогда как в других сферах работодатели принимают решение самостоятельно, а трактовка статьи 134 ТК РФ регулярно становится предметом судебных споров.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года зарплаты работников учреждений бюджетной сферы Карелии, финансируемых из регионального бюджета, будут проиндексированы на 7,6 процентов.