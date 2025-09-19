В Госдуме предложили изменить график подключения отопления

В России могут отказаться от единовременного начала отопительного сезона.

В России могут перейти к гибкому графику подключения отопления, при котором тепло в первую очередь будут подавать в дома старого фонда, а отключать — в новостройках, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев.

— Следует отказаться от единовременного подхода для всех. Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко. Можно рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию. Отопительный сезон можно начинать не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям: старым и аварийным зданиям с неутепленными фасадами. Аналогично, весной отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже, — отметил он.

Для того, чтобы перейти к реализации этой инициативы, парламентарий предложил обновить коммунальную инфраструктуру страны, с помощью которой можно было бы регулировать процесс теплоснабжения без каких-либо сбоев.

Вчера, 18 сентября, в Петрозаводске приступили к подключению отопления в детских садах, школах и больницах. Сегодня тепло поступит в дома жителей Лоухского районая, а уже в первые дни следующей недели власти начнут растапливать котельные в Кемском и Калевальском районах.

Напомним, согласно постановлению Правительства России, отопление должно быть включено в том случае, если среднесуточная температура в регионе опускается ниже +8°C в течение пяти дней подряд.