В Госдуме предложили изменить расчет платы за общедомовые нужды

В Госдуму внесут законопроект об изменении порядка оплаты коммунальных ресурсов для содержания общего имущества в многоквартирных домах.

Планируется изменить порядок следующим образом: если в доме есть общедомовые счетчики (ОДПУ), платить будут по их показаниям каждый месяц, а не по нормативам с перерасчетом в конце года. Об этом сообщили РИА Новости.

Сейчас управляющие компании вынуждены платить поставщикам за реальное потребление, но получают от жильцов деньги только по нормативам. Это создает финансовые проблемы и мешает вовремя делать ремонты. Предполагается, что новый порядок сделает расчеты прозрачнее.

Жильцы будут платить за фактическое потребление и смогут контролировать расход ресурсов. Управляющие компании перестанут копить долги перед поставщиками.