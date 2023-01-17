В Госдуме предложили лишить Слепакова российского гражданства за песню об СВО

Экс-резидента «Comedy Club» юмориста Семена Слепакова, нужно лишить российского гражданства и признать иноагентом, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
Как пояснил депутат РИА Новости, ранее «эмигрировавший в Израиль актер Семен Слепаков записал новую оскорбительную сатирическую песню, посвященную СВО».
Произведение имитирует колыбельную, которую поет мать своему сыну, рассказал Хамзаев.
«Считаю, что Слепакова надо лишить российского гражданства и признать иноагентом. Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан, но в первую очередь — чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину на фронте. За это он должен ответить по закону», — считает парламентарий.
По мнению политика, комик своим творчеством «старается разобщить людей».
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