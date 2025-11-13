В Госдуме предложили маркировать созданные с помощью ИИ видео

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект об обязательной маркировке видеоматериалов, созданных или обработанных при помощи искусственного интеллекта (ИИ).
Поправки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», пишет «Коммерсант».
По идее авторов законопроекта, маркировка дипфейков должна содержать машиночитаемую метку в метаданных видеофайла (с датой создания метки и идентификатором владельца ресурса; текстовое обозначение, размещаемое на видном месте. Депутаты предложили в качестве вариантов надписи «Сгенерировано ИИ» и «Создано с использованием искусственного интеллекта». Также маркировка должна оставаться «доступной для восприятия» в течение всего времени воспроизведения видео.
Авторы поправок предложили внести в ФЗ следующее определение «синтетического видеоматериала»: это видеоматериал, полностью или частично созданный, измененный либо обработанный с применением технологий искусственного интеллекта, включая генеративные нейронные сети и алгоритмы машинного обучения, в результате чего создается визуальное изображение, имитирующее реальные объекты, лица, события или действия.
Депутаты также внесли законопроект, вводящий административные штрафы за несоблюдение правил о маркировке. Причем ответственность, согласно тексту документа, ложится как на владельцев видеохостингов и социальных сетей, где распространяется немаркированный дипфейк, так и на владельцев конкретных страниц и сайтов. Размеры предложенных штрафов:
Для физлиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб.
Для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.
Для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
С помощью нейросетей сегодня делают множество видео, и отличить их от реальных съемок очень сложно.
Ранее в ПетрГУ рассказали, какая нейросеть подходит для создания текстов, а какая для картинок.