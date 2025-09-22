В Госдуме предложили ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ограничить зарплаты главных врачей и директоров школ.

Соответствующее обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Миронов считает необходимым рассмотреть вопрос об установлении специального правила для медицинских и образовательных организаций. Директора школ и главврачи, по мнению депутата, должны получать не более чем в два раза больше своих подчиненных.

Политик пояснил, что такой предел будет достаточной управленческой надбавкой за повышенную ответственность руководителей. При этом дальнейший рост их доходов должен зависеть от увеличения среднего заработка всего коллектива, а не от персональных премий.

По словам Миронова, сейчас сложилась обратная ситуация: руководители получают высокие зарплаты и премии, а у обычных врачей, медсестер и учителей доходы остаются низкими.

— Во многом по этой причине в школах, поликлиниках и больницах ощущается острая нехватка кадров, — заключил политик.