В Госдуме предложили освободить от теста на знание русского детей соотечественников

В Госдуму внесен законопроект, освобождающий от тестирования по русскому языку некоторые категории детей.
В том числе, речь идет об участниках программы по добровольному переселению в РФ, сообщает Фонтанка.
- Сейчас дети соотечественников для поступления в российские школы должны подтверждать знание русского языка наравне с детьми мигрантов. Есть категории, для которых это требование является избыточным и не учитывает специфики их статуса или происхождения, - считает Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Законопроект вносит изменения в закон «Об образовании» в части организации получения образования для отдельных категорий иностранных граждан. Он предлагает освободить от обязательного тестирования на знание русского языка:
детей участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом;
детей граждан, прибывших из стран, где русский является государственным языком;
детей сотрудников диппредставительств, консульств иностранных государств и сотрудников международных организаций, чей статус подтвержден официальными документами.
Как отмечается в пояснительной записке, дети граждан из стран, где русский язык является одним из государственных, и так владеют им достаточно для обучения в российских школах. Требование о прохождении теста создает для них «необоснованные административные препятствия». В первую очередь это затрагивает детей граждан Белоруссии. А диппредставители и сотрудники международных организаций находятся в России на основании международных договоров и соглашений. «Их пребывание носит временный характер, а процедура тестирования для их детей создает для них излишнюю бюрократическую нагрузку», — отмечает автор законопроекта.
Напомним, тестировать детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начали весной 2025 года. В сентябре Рособрнадзор сообщал, что в российские школы не зачислили 87% детей мигрантов, отправивших заявки на обучение.
Ранее стало известно, что более 85% детей мигрантов в Карелии успешно сдали экзамен по русскому языку.