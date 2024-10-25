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В Госдуме предложили отказаться от чеканки мелких монет

Новости. Экономика
22:00, 04 Ноября 2024
фото: © ededchechine / Freepik

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Глава думского комитета по финрынку объяснил причину полного отказа от чеканки монет в России.

Мелкие монеты в России особо не пользуются спросом у населения, поэтому стоит подумать, насколько целесообразно их производить, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Весной прошлого года ЦБ заявил, что возобновил печать пятирублевых купюр. Такое решение регулятор объяснил тем, что их печать стала более выгодной, чем чеканка монет такого достоинства — купюры дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы.

«Подход ЦБ правильный, и лучше экономить на производстве денег. Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — сказал депутат.

Вместе с тем Аксаков отметил, что в соответствии с законом, рубль является национальной валютой, и соответственно, один рубль тоже должен быть в обороте. «Жизнь покажет, насколько целесообразно производить то, что не пользуется интересом у людей», — добавил он.

«При этом очевидно, что никаких девальваций, никаких реформ, никаких изменений не будет, потому что национальная валюта стабильна. Центральный банк ситуацию контролирует. И довольно жестко, в том числе проводя денежно-кредитную политику, обеспечивает стабильность национальной валюты», — заключил Аксаков.

По данным ЦБ, в России по состоянию на 1 октября в обороте находится 72,8 миллиарда монет, их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 1,2%. В среднем на каждого человека в стране приходится около 500 штук металлических денег.

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