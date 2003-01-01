В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин обратил внимание на чрезмерную нагрузку учащихся.

Школьники тратят неоправданно много времени на выполнение домашних заданий, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

—В среднем за учебой они проводят по 8–10 часов в день. (…) В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, — отмена домашних заданий, — написал он.

Глава палаты парламента добавил, что в эпоху, когда учащиеся привыкли при любом удобном случае обращаться за помощью к технологиям искусственного интеллекта, эта проблема становится особенно актуальной. Списывая, дети тратят время впустую.

— Мировой опыт различен в подходах к самостоятельной работе школьников после уроков. Есть примеры, когда домашние задания носят исследовательский и творческий характер, что дает ребенку навыки более глубокого изучения тем и формирует критическое мышление. Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он также поднял вопрос о целесообразности выполнения домашней работы по отдельным предметам и о том, где школьникам комфортнее заниматься уроками — в стенах класса или дома.