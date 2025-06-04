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В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей

Новости. Общество
09:00, 07 Июня 2025
фото: фото: © Zarina Lukash / Adobe Stock

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Депутаты считают, что многодетные семьи должны получать безусловную поддержку.

В Госдуме предложили изменить правила получения льгот для многодетных семей. Депутаты от «Справделивой России» хотят отменить проверку доходов таких семей при назначении государственной помощи. Об этом заявил РИА Новости лидер партии СРЗП, глава думской фракции Сергей Миронов.

Поправки предусматривают повышение порога нуждаемости для всех семей до двух прожиточных минимумов, а при назначении пособий многодетным доход предлагают и вовсе не учитывать.

Сейчас в 40 регионах России многодетные семьи получают поддержку без учета их доходов. Однако в остальных субъектах льготы предоставляют только тем, чей доход ниже определенного уровня. Депутаты предлагают установить единые правила для всей страны.

Напомним, ранее в России расширили перечень доходов, не влияющих на оценку нуждаемости. Предложили не учитывать целый ряд единовременных и целевых выплат, доходы от трудовой деятельности граждан с инвалидностью, проживающих в социальных стационарах и средства социального контракта. В состав семьи при расчете доходов доходов включаются только заявитель, супруг и несовершеннолетние дети.

 

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